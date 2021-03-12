"عصام بن سعيد" يرفع الشكر للقيادة بعد تكليفه وزيراً للحج والعمرة

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عبر عن اعتزازه بهذه الثقة.. وأكد مواصلة تنفيذ تطلعات المملكة

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله_، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتكليفه وزيرًا للحج والعمرة، إضافة إلى عمله.

وعبّر عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أن ذلك سيكون باعثًا له على مزيد من العطاء والاجتهاد، سائلاً الله العون والتوفيق في أداء ما كُلف به على الوجه الذي يرضيه ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة، في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأن يديم على وطننا أمنه وازدهاره.

وقال: "لقد شاهدنا جميعًا ما بذلته المملكة من جهود ضخمة مشكورة منذ بدء جائحة فيروس كورونا في مختلف جوانب الحياة، ولا سيما الجانب الصحي والاقتصادي، من المبادرة إلى تطبيق تدابير احترازية وإجراءات وقائية واتخاذ خطوات استباقية حققت - بفضل الله - أهدافها فكانت محل الثناء والتقدير في الداخل والخارج".

وأضاف: "شملت هذه المبادرات القطاع العام والخاص والمواطنين والمقيمين، بل ومخالفي نظام الإقامة، فضلاً عما أولته بشكل خاص من عناية بالغة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين، فكانت بحق موئلاً لكرم الضيافة وحسن الوفادة، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات، تتعاون في تقديمها جميع الجهات المعنية بتنظيم مميز وتنسيق تام، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية بصورة مُثلى، بما يكفل للجميع أداء المناسك بأمن وسلامة".

