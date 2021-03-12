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حائل.. القبض على شخصين عرضا مبالغ مالية لأنشطة مخالفة لمكافحة التستر التجاري

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حائل.. القبض على شخصين عرضا مبالغ مالية لأنشطة مخالفة لمكافحة التستر التجاري حائل.. القبض على شخصين عرضا مبالغ مالية لأنشطة مخالفة لمكافحة التستر التجاري
ضُبط بحوزتهما 21 ألف ريال.. واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأحيلا إلى النيابة

حائل.. القبض على شخصين عرضا مبالغ مالية لأنشطة مخالفة لمكافحة التستر التجاري

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يتباهيان بعرض مبالغ مالية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة ـ بفضل الله ـ بالتنسيق مع وزارة التجارة من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مقيمان من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، وضُبط بحوزتهما على مبلغ (21) ألف ريال.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية أن الأموال التي ظهرت في الفيديو حصيلة أنشطة مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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