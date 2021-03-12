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مسئول إيطالي يتعهد بنشر لقاح "سبوتنيك في" الروسي قبل نهاية العام

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مسئول إيطالي يتعهد بنشر لقاح "سبوتنيك في" الروسي قبل نهاية العام مسئول إيطالي يتعهد بنشر لقاح "سبوتنيك في" الروسي قبل نهاية العام

مصراوي Masrawy

05:32 م الجمعة 12 مارس 2021

موسكو - (أ ش أ):
أعلن رئيس شركة "أدين فارما أند بيوتيك" الإيطالية فرانسيسكو دي نارو، اليوم الجمعة، أن جرعات اللقاح الروسي "سبوتنيك V" التي أنتجتها الشركة بمقرها في شمال إيطاليا ستتوفر في الأسواق في موعد لا يتجاوز أواخر هذا العام.
وأشار دي نارو، في تصريحاته لوكالة أنباء (تاس) الروسية، إلى أن الشركة بدأت بالفعل في التبادلات التكنولوجية، منذ 15 يومًا، وستنهي هذه العملية في خلال شهرين ومن ثم ستطلق دفعة تجريبية، وأنها ستنتج دفعة أخرى من اللقاح للتقييم فقط لكنها غير مخصصة للبيع بحلول يوليو القادم.
كما أضاف أنه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين ستقوم الشركة بإنتاج دفعة جديدة للتسجيل وجمع البيانات التي سترسلها لوكالة الأدوية الإيطالية، والتي بدورها ستقوم بفحص الجرعات، وبذلك لم تنتج الشركة دفعات للبيع حتى تنهي جميع الالتدبير والإجراءات اللازمة في أواخر العام الجاري.
كما أوضح أنه حتى في حال وافقت وكالة الأدوية الإيطالية على اعتماد اللقاح، فإن الشركة ستحتاج إلى اجتياز بعض الفحوصات الإضافية حتى تتمكن من البيع في أوروبا، مٌؤكدًا اتجاه الشركة إلى السوق الأوروبية، ومن ثم فهي تعتزم القيام بجميع الإجراءات اللازمة.
وكانت غرفة التجارة الإيطالية الروسية أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، توقيع اتفاق بين صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، وشركة "أدين فارما أند بيوتيك" الإيطالية لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في إيطاليا.
وأضافت الغرفة أن الاتفاقية المبرمة بين صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة والشركة الإيطالية، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، ستمهد الطريق أيضا أمام خلق وظائف جديدة في إيطاليا.

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