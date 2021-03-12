بعد تفجيره.. محافظ الجيزة يكشف تفاصيل إنهاء أزمة عقار "فيصل المحترق" (صور)

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إزالة العقار المعروف إعلاميًا بعقار "فيصل المحترق" والذي يقع إداريًا في نطاق مركز ومدينة كرداسة، بحضور قيادات المحافظة والأجهزة المعنية.

وقال راشد، في بيان له اليوم، إن ذلك يأتي في ضوء تكليفات الحكومة بمواصلة جهود الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والبناء المخالف والتصدي بكل حزم والتعامل بكل الحسم مع المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة، أن العقار الذي تم ازالته مخالف وقد تم رفض طلب التصالح المقدم من مالكه وذلك لتعديه علي حرم الطريق الدائري، مشيرًا إلى أن الإزالة جاءت بناءا على توصيات كلية الهندسة بجامعة القاهرة ومركز بحوث البناء ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

ولفت إلى أن أعمال الإزالة تمت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة، حيث تمت باستخدام المواد المتفجرة وعلى أيدي متخصصين، نظرًا لارتفاع العقار المخالف ووجوده بمنطقة حيوية بجوار الطريق الدائري، موجهًا الشكر للقوات المسلحة للتعاون في إزالة العقار.

وشهد موقع الإزالة إجراءات أمنية مشددة حفاظًا على سلامة المواطنين منها إخلاء العقارات المجاورة، وتنفيذ عدد من التحويلات المرورية من خلال الإدارة العامة لمرور الجيزة بنطاق الطريق الدائري، حفاظًا على سلامة المواطنين ولعدم إحداث إعاقات مرورية.