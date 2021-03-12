أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وكيل إمارة مكة ينقل تعازي "الفيصل" ونائبه لأسرة محافظ تربة

Print
الفقيد توفي صباح أمس إثر حادث مروري على طريق حضن

وكيل إمارة مكة ينقل تعازي

نقل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، حضوريًا تعازي ومواساة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، لذوي محافظ تربة عبدالعزيز المفرجي - رحمه الله- والذي وافته المنية إثر حادث مروري أمس الخميس.

وسأل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو "المفرجي" عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة ونائبه على تعازيهم ومواساتهم.

عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة

متعب البقمي

متعب البقمي الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

شبكة عيون الإخبارية