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بعد مقابلة وينفري.. هل تراجعت شعبية هاري وميجان؟

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بعد مقابلة وينفري.. هل تراجعت شعبية هاري وميجان؟ بعد مقابلة وينفري.. هل تراجعت شعبية هاري وميجان؟

مصراوي Masrawy

05:12 م الجمعة 12 مارس 2021

(وكالات):
كشف استطلاع للرأي، اليوم الجمعة، أن شعبية الأمير هاري وزوجته ميجان تراجعت في بريطانيا بشدة وبلغت مستوى منخفضا غير مسبوق بعد مقابلتهما المدوية مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري.

وفقا لاستطلاع شركة "يوغوف"، فإن 48% من المشاركين فيه، وعددهم 1664، كان موقفهم سلبيا تجاه هاري مقارنة مع 45% كان رأيهم إيجابيا، وهو ما يمثل تراجعا بواقع 15 نقطة عما كان عليه قبل أسبوع. وهذه أول مرة تزيد فيها نسبة الرأي السلبي عنه على نسبة الرأي الإيجابي، بحسب ما نقلته " اليوم".

وكشف الاستطلاع في الوقت نفسه أن رأي ثلاثة فقط من كل عشرة كان إيجابيا إزاء ميجان في حين كان رأي 58% سلبيا.

ومثل استطلاعات سابقة أجريت منذ المقابلة، كان هناك انقسام على أساس العمر حيث أيدت غالبية من ينتمون للفئة العمرية بين 18 و24 عاما هاري وميجان، بينما كان موقف معظم من تزيد أعمارهم على 65 عاما سلبيا نحوهما.

وخلال المقابلة التي بثت يوم الأحد الماضي، قالت ميجان إن العائلة المالكة تجاهلت طلبها المساعدة بعدما شعرت بميول انتحارية أثناء وجودها في بريطانيا وإن عضوا بالعائلة، لم تذكر اسمه، سأل عن مدى سمرة بشرة طفلها المنتظر حينئذ.

في الوقت نفسه اشتكى هاري، حفيد الملكة إليزابيث، من رد فعل أسرته على قراره هو وزوجته ترك مهامهما الرسمية. وأحدثت المقابلة أكبر أزمة تشهدها العائلة المالكة منذ مطلع هذا القرن.

وكان الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني ووالد هاري، العضو الوحيد الآخر في العائلة المالكة الذي تراجعت شعبيته، وكشف استطلاع الرأي أن نسبة الرأي السلبي نحوه بلغت 42% مقارنة مع رأي إيجابي بنسبة 49 بالمئة.

وبلغت نسبة شعبية الملكة 80% بينما كانت للأمير وليام، شقيق هاري الأكبر، وزوجته كيت شعبية بين نحو 75% من المشاركين في الاستطلاع.

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