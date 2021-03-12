عاصفة رملية تجتاح الشمالية والشرقية والعاصمة والجهات المعنية تستنفر

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هبت منذ صباح اليوم عواصف رملية على عدد من مناطق المملكة أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية واقتلاع الأشجار، ووفقا للمركز الوطني للأرصاد تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة، على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما أكد الدفاع المدني على المتابعة المستمرة للحالة المناخية دون وقوع إصابات.

انعدام الرؤية

أدت العواصف الرملية على محافظة النعيرية ومحافظة الخفجي والصمان، إلى شبه انعدام في الرؤية وقد اشتدت قوة الرياح عقب الظهر، ومعها أصبح شبه توقف للحركة المرورية، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها ولزم غالب السكان منازلهم، واستعدت المستشفيات لاستقبال مصابي الجهاز التنفسي، فيما حذرت الجهات الصحية بالمنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين، وطالبت الجميع بالبقاء بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع أخذ كل الاحتياطات في المنازل بإغلاق الأبواب والنوافذ جيدا، فيما طالب أمن الطرق السائقين بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

اقتلاع الأشجار

تسببت العاصفة الرملية في حائل ومحافظات طريف وطبرجل والقريات وعرعر ورفحاء في المنطقة الشمالية في اقتلاع الأشجار، وتحول السماء فيها إلى لون داكن، وتعرض بعض المجسمات الجمالية لأضرار وسقوط، فيما تكبدت معارض السيارات بعض الخسائر الفادحة جراء تطاير الهناقر والألواح المعدنية إلى الخارج، كما تسببت العاصفة في تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير على طريق الشمال الدولي، حيث انتشر الغبار ليغطي مختلف نواحي الطريق، وأوقفت الأجواء الحركة المرورية لسالكي طريق عرعر- طريف - القريات، وسُجلت حادثتان لشاحنتين على طريق طريف-عرعر دون تسجيل خسائر بشرية.

التأثير على المحاصيل

في الوقت الذي تواجه في المنطقة الشرقية نصح عضو لجنة التنمية الزراعية في غرفة الأحساء، المستشار الزراعي في وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبدالحميد الحليبي، جميع مزارعي أشجار النخيل في الواحة بالتوقف عن بعض الأعمال الزراعية في النخيل، طوال فترة استمرار العاصفة والرياح، حفاظاً على سلامة وجودة المحاصيل الزراعية، وبالأخص محصول الرطب والتمور في مزارع أشجار النخيل بالواحة.

وأشار إلى أن تلك العواصف الرملية، طبقاً للبيانات الصادرة من جهات الاختصاص، قد تستمر ما بين 24 إلى 48 ساعة كحد أقصى، وهذه الأجواء المناخية، تسهم بشكل كبير في تلاقح أزهار أشجار الحمضيات والعنب والرمان وبعض أشجار الفواكه الأخرى، وكذلك أشجار النخيل القريبة من بعض الحيازات الزراعية، بسبب تطاير اللقاح مع حركة العواصف.

3 أيام

أوضح الدكتور خالد الزعاق عبر حسابه في تويتر أن هناك تقلبات مثيرة للغبار والاتربة تبدأ من يوم الخميس وتستمر إلى اليوم السبت، وتؤثر على الحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والدمام وعفيف والدوادمي ومكة والمدينة، ويوم السبت، ستؤثر على المناطق الجنوبية من المملكة.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط، تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي.