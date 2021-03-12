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في واقعتين.. جنود أتراك يطلقون النار على الحدود اليونانية

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في واقعتين.. جنود أتراك يطلقون النار على الحدود اليونانية في واقعتين.. جنود أتراك يطلقون النار على الحدود اليونانية
مسؤولون ألمان أرسلوا تقارير حول الحادثين لوكالة "فرونتكس"

في واقعتين.. جنود أتراك يطلقون النار على الحدود اليونانية

أطلق جنود أتراك النار في الهواء، في واقعتين، بمنطقة إيفروس، على الحدود البرية مع اليونان، خلال هذا الشهر.

وقالت صحيفة "إيكاثميريني" اليونانية إن حرس الحدود اليونانيين والألمان، الذين يقومون بدوريات في المنطقة تحت مظلة وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، كانوا شهودًا على الواقعتين.


وأفادت مصادر في الشرطة اليونانية أن الحادث الأول وقع يوم الجمعة الماضي، عندما أطلق جنود أتراك النار في الهواء مرتين لترهيب دوريات ضباط ألمان ويونانيين على الجانب اليوناني من الحدود.

وأضافت: الواقعة الثانية كانت بعد 48 ساعة في المنطقة نفسها، عندما أطلق جندي تركي النار مرة واحدة في الهواء بعدما لاحظ الحراس يقومون بدوريات على الجانب اليوناني من الحدود.

وكشفت الصحيفة أن المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لحماية الحدود أبلغ المفوضية الأوروبية بالواقعتين، اللتين شهدتهما المنطقة الحدودية يومي الخامس والسابع من مارس الجاري.

وأعدّ مسؤولون ألمان تقارير حول الواقعتين وأرسلوها للوكالة، حيث ذكر حرس الحدود الألمان أن النشيد الوطني التركي سُمع عبر مكبرات الصوت أثناء الحادث الأول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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