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مفتي الجمهورية ناعيًا "الحاجة زينب": مثال عمليّ على حب الوطن

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مفتي الجمهورية ناعيًا "الحاجة زينب": مثال عمليّ على حب الوطن مفتي الجمهورية ناعيًا "الحاجة زينب": مثال عمليّ على حب الوطن

مصراوي Masrawy

04:42 م الجمعة 12 مارس 2021

كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الحاجة زينب الملاح، التي وافتها المنية اليوم، وهي أول متبرعة بقرطها الذهبي لصالح صندوق "تحيا " للمساهمة في دعم الدولة المصرية.

وأكد المفتي -في بيانه اليوم الجمعة- أن الحاجة زينب قدمت نموذجًا فريدًا في الوطنية وحب الوطن وبذل الغالي والنفيس في خدمته، مشيرًا إلى أنها رغم ظروفها الصعبة لم تبخل على وطنها بشيء، فقدمت ما تملكه خدمة لوطنها وحبًّا لترابه.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الحاجة زينب قدمت نموذجًا مشرفًا وقدوة للجميع، وضربت مثالًا عمليًّا لحب الوطن وخدمته بعملها الخالص لوجه الله تعالى.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة فقيدة الوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وأسرتها وذويها الصبر والسلوان "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

وتوفيت صباح اليوم الجمعة الحاجة زينب مصطفى مسعد الملاح، والشهيرة بـ"الحاجة زينب" عن عمر يناهز الـ98 عامًا ابنة قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتي تبرعت بقرطها لصندوق تحيا مصر عام ٢٠١٤، واستقبلها الرئيس عبدالفتاح .

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