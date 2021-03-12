أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"تفجير الأحلام".. كيف مر "الديناميت" على سكان البرج المنكوب؟

Print
"تفجير الأحلام".. كيف مر "الديناميت" على سكان البرج المنكوب؟ "تفجير الأحلام".. كيف مر "الديناميت" على سكان البرج المنكوب؟

مصراوي Masrawy

05:02 م الجمعة 12 مارس 2021

كتب- محمد الصاوي ومحمد أيمن:

لم يكد يمر 3 أشهر على حريق عقار فيصل، حتى وجد أهالي العقار المحترق أنفسهم على موعد مع "الديناميت"، الذي استخدمته الأجهزة المختصة في عملية تفجير "برج الدائري"، والبحث عن سكن ونجاة.

وسقط البرج مكانه دون ميله على الطريق الدائري أو العمارات المجاورة لتكلل عملية الإزالة بالنجاح.

لكن ذلك لم يخفف من مصيبة أهالي العقار في سكنهم ومعيشتهم.

إحدى ساكنات العقار المُزال، والتي اشترت 3 شقق لها ولابنيها للانتقال للعيش بجوار بعضهم، بعد أن عملت طوال حياتها لتوفير ثمن تلك الشقق، كانت حددت الـ15 من مارس الجاري لحفل زفاف ابنها، أي بعد 3 أيام من الآن، غير أن تنفيذ قرار الهدم بـ"الديناميت" اليوم غير مصير كل شيء، فلم يعد لها ولأولادها أي سكن، ولم يعد للزواج محل من الكارثة.

وقعت السيدة في حالة انهيار تام وبكاء شديد خلال لحظة تفجير البرج المنكوب، حيث فشلت محاولات المواطنين في تهدئتها، فما كان عليها إلا أن تنطق "بيتنا اتخرب".

سيدة أخرى تدعى حنان، وهي أرملة منذ سنوات طويلة، تقول إنها عملت طيلة السنوات العشر الماضية كي تجمع ثمن الشقة "حرمت نفسي من كل حاجة عشان أحوش تمن الشقة.. ربنا كرمني واشتريت شقة في برج الأحلام ودفعت 350 ألف جنيه، وصرفت عليها كمان 250 ألف جنيه، عشان أعيش فيها مع ابني، لكن الحلم اتحول لكابوس".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية