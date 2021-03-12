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شاهد.. عاصفة ترابية تضرب الشرقية والجهات المعنية تستنفر

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"المدني والصحة" يحذران.. ورجال المرور يتواجدون ميدانيًّا

شاهد.. عاصفة ترابية تضرب الشرقية والجهات المعنية تستنفر

تتعرض المنطقة الشرقية حاليًّا لعاصفة رملية أدت إلى تدني الرؤية لقائدي المركبات، وتواجد الجهات المعنية الميدانية ميدانيًّا، منها رجال المرور وفروع بلديات أمانة المنطقة الشرقية؛ لمواجهة هذه العاصفة.

وتواجد رجال المرور في الطرق الرئيسة في المنطقة وخارجها لتنظيم الحركة المرورية مع تحذير قائدي المركبات لمواجهة هذه العاصفة التي قد تؤثر على القيادة، فيما تواجد موظفو وعمال البلديات ميداني الإزالة الأتربة المتراكمة في الطرق التي قد تؤثر سلبًا على قائدي المركبات وتعرضهم للخطر.

وقد حذرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة اليوم الجمعة ويوم غد السبت، وتتسبب في انعدام الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية.

وحذّرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الجميع، من خطورة الخروج في أثناء التقلبات الجوية؛ بسبب موجة الغبار التي شهدتها المنطقة صباح اليوم، إلا للأعمال الضرورية، ونصحت بالابتعاد عن مثيرات الحساسية التي تسبّبها تلك الأجواء.

شاهد.. عاصفة ترابية تضرب الشرقية والجهات المعنية تستنفر

شاهد.. عاصفة ترابية تضرب الشرقية والجهات المعنية تستنفر

عاصفة ترابية المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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