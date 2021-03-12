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الرياض - (د ب أ):

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، عدة أوامر ملكية بإعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين من مناصبهم وتعيين اخرين، يأتي في مقدمتهم إعفاء وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن من منصبه.

وجاء في البيان الصادر اليوم الجمعة عن الديوان الملكي السعودي ، نشرته وكالة الانباء السعودية "واس" :"اعفاء الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه"، وتكليف عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء".

كما أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا يقضي بـ" إنهاء خدمة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا"، وتعيين الشيخ علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير".

كما أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم أمرا ملكيا بإعفاء عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.