لمضاعفة الكمية.. ضبط عنصرين إجراميين لإعادة تدوير مخدر الحشيش بالجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عنصرين إجراميين لقيامهما بإعادة تدوير مخدر الحشيش ومضاعفته بالجيزة بحوزتهما 132 طربة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق 6 أكتوبر بالجيزة بالاتجار بمخدر الحشيش ومحاولتهما إعادة خلط وتدوير ذلك المخدر لمضاعفة كمياته متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بدائرة القسم، وضبط بحوزتهما 132 طربة من مخدر الحشيش -كمية لعجينة مخدر الحشيش- كمية لبودر الحشيش الصناعي- كمية من الأقراص المخدرة- عبوات ريفوتريل "نقاط"- كمية من أدوات الخاصة بالخلط والتدوير- مبلغ مالي- و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما المخدرات بقصد الاتجار، والأدوات؛ لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش، والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار، والسيارة والهواتف المحمولة؛ للنقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1,200,000 مليون جنيه تقريبًا.

جرى تحرير المحضر اللازم، وتولت النياية التحقيق.