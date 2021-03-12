ثلاثة أرباع سكان جنوب السودان في حاجة لمساعدات غذائية عاجلة

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مصراوي Masrawy

جوبا - (د ب أ):

وصلت الأزمة الإنسانية في دولة جنوب السودان إلى مستويات كارثية حيث يحتاج أكثر من 8.3 مليون شخص، أي حوالي ثلاثة أرباع السكان، إلى مساعدات عاجلة، وفقا لاتحاد المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قال منتدى المنظمات غير الحكومية، الذي يضم 414 منظمة وطنية، و119 منظمة دولية غير ربحية، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن أجزاء من البلاد وصلت لحالة حرجة بسبب استمرار العنف، بالإضافة لعامين من الفيضانات التي أدت إلى أسوأ نقص في الغذاء خلال السنوات القليلة الماضية.

ووفقا للبيان، فإن "مصدر القلق الأكبر هو أنه من المتوقع أن يصل أكثر من 100 ألف شخص إلى مستويات (كارثية) من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة، ويصبحوا معرضين لخطر الموت جوعا، وسوء التغذية والأمراض ذات الصلة".