"تعديلات وطرق بديلة".. غلق الطريق الدائري من 3 عصراً بمحيط "البرج المحترق"

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ، اليوم الجمعة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ قرار إزالة العقار الكائن غرب الطريق الدائرى بمنطقة كفر طهرمس بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

وقالت إدارة المرور، إنه سيتم غلق الطريق الدائرى فى الاتجاهين لمسافة 500 متر من العقار المشار إليه لتأمين مستخدمى الطريق، من الساعة 3 عصرا ولحين الانتهاء من هدم عقار فيصل المحترق بالكامل، وسط تدعيم المكان بالخدمات اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

كانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت عن تحويلات مرورية وطرق بديلة خلال عملية الإزالة وهى كتالي: