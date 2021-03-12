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ضبط مستحضرات تجميل وهواتف بمطار أسيوط مع راكب قادم من الإمارات

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ضبط مستحضرات تجميل وهواتف بمطار أسيوط مع راكب قادم من الإمارات ضبط مستحضرات تجميل وهواتف بمطار أسيوط مع راكب قادم من الإمارات

مصراوي Masrawy

03:44 م الجمعة 12 مارس 2021

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار أسيوط الدولي، الجمعة، محاولة تهريب هواتف محمولة، وكمية من مستحضرات التجميل، أخفاها راكبا مصريا داخل حقائبه فور وصول من الإمارات، لتضليل الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة العربية القادمة من الشارقة، اشتبه محمود أبوالسعود رئيس قسم الجمارك، في راكب مصري وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه أبوبكر محمد مأمور الفحص،و أفاد بوجود أجسام معتمة.

وبالعرض على حازم عبد الرشيد مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من أحمد مشرف وعمر المختار وحسن السكري مأموري الجمارك، لتفتيش الراكب وتبين وجود ٢٠ هاتف محمول، و١٢٩٢ عبوة من أدوات التجميل مخبأة بين طيات ملابس داخل حقائبه.

وقرر ياسين أحمد مصطفي مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وبلغت قيمه التعويضات الجمركية المستحقة ٣٠٢ ألف جنيه، بناءً علي تعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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