أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السيرة الذاتية للقائم بعمل وزير الحج والعمرة المكلف عصام بن سعيد

Print
السيرة الذاتية للقائم بعمل وزير الحج والعمرة المكلف عصام بن سعيد السيرة الذاتية للقائم بعمل وزير الحج والعمرة المكلف عصام بن سعيد
حاصل على عدد من الدرجات العلمية ويتمتع بخبرة عملية

السيرة الذاتية للقائم بعمل وزير الحج والعمرة المكلف عصام بن سعيد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم أمراً ملكياً يقضي بتكليف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، خلفاً للدكتور محمد بن صالح بنتن، المعفى من منصبه.

وكان د. "بن سعيد"، كُلف وزيراً للخدمة المدينة في الفترة بين 2016 وحتى 2017 ووزيراً للإسكان خلال 2015، كما عمل في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء باحثاً قانونياً ومساعداً للرئيس ورئيساً للهيئة.

ويحمل د. "بن سعيد" الشهادات العلمية؛ حيث حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام بجامعة القاهرة " كلية الحقوق" بتقدير ممتاز، وحصل على درجة الماجستير في القانون الدستوري بجامعة القاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود.

ويتمتع الدكتور عصام بن سعيد بالخبرات العملية، حيث عُين باحثاً قانونياً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1405هـ، وعين مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1424هـ، وكُلف بعمل رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من شهر صفر 1427هـ، وعُين رئيسًا لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1428هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

شبكة عيون الإخبارية