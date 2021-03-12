أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إيران تهدد إسرائيل: "سندمر الجدار الذي يحيط بها"

Print
إيران تهدد إسرائيل: "سندمر الجدار الذي يحيط بها" إيران تهدد إسرائيل: "سندمر الجدار الذي يحيط بها"

مصراوي Masrawy

03:13 م الجمعة 12 مارس 2021

(وكالات):

قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قآني، إن "الكيان الإسرائيلي يحيط اليوم نفسه بجدار لكن عليه أن يثق بأننا سندمر حتى ذلك الجدار".

وفي كلمة له بمناسبة ذكرى "شهداء خيبر"، اعتبر أن "الولايات المتحدة أثبتت للعالم باغتيالها القائد قاسم سليماني أنها مجرمة"، مشددا على أن "صوت تكسير عظام الأمريكيين سوف يسمع في الوقت المناسب"، بحسب ما نقلته " اليوم".

وأشار العميد قآني إلى أن "قوات المقاومة تتصدى حول العالم اليوم بأيدي خاوية للمستكبرين المدججين بالسلاح"، معتبرا أن "المقاومة الفلسطينية واليمنية تصنعان اليوم الصواريخ بأيد خاوية".

وأضاف: "المقاتلون اليمنيون أذهلوا العالم بشنهم ثماني عمليات ناجحة خلال أقل من عشرة أيام مستهدفين مواقع النظام السعودي".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

تقرير أمريكي رسمي: روسيا وإيران استهدفتا الانتخابات الأمريكية في 2020

تقرير أمريكي رسمي: روسيا وإيران استهدفتا الانتخابات الأمريكية في 2020

شبكة عيون الإخبارية