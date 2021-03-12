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شاهد.. احتفال فريـق الروائع التطوعي بمكة وختام مبادرة "تم 3"

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فيما قدمت "الزهراني" الشهادات والدروع التذكارية لشركاء النجاح

شاهد.. احتفال فريـق الروائع التطوعي بمكة وختام مبادرة

اختتم فريق الروائع التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة، مساء أمس الخميس، مبادرة إنجاز وريادة ضمن برنامج (تم 3) والتي أطلقتها جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة؛ حيث جرى الاحتفال بإنجازات الفريق التي قدمها خلال مبادراته المتتالية، وذلك بحجز السيارات بالشرائع بحضور مدير إدارة التطوع بجمعية مراكز الأحياء مفرح عسيري والمدير التنفيذي بمركز حي الشرائع صالح الزهراني وعضو مجلس الإدارة بمركز حي الشرائع حجب العصيمي ونخبة من الإعلاميين.

تخلل الحفل الذي بدأ بالقرآن الكريم عدد من الفقرات والكلمات واستعرض المشرف على فريق الروائع التطوعي مهند الزهراني إنجازات الفريق ومبادراته طيلة العام، فيما عبر مدير إدارة التطوع مفرح عسيري عن شكره وتقديره للفريق على ما قدم لمجتمعه وأوصى بقية الفرق التطوعية أن تحذو حذو هذا الفريق المميز.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز حي الشرائع صالح الزهراني، إن فريق الروائع التطوعي عودنا على المبادرات المجتمعية طيلة العام فعطاؤه مستمر وجهوده كبيرة، معرباً عن شكره لقائدة الفريق عضو مجلس إدارة مركز حي الشرائع الأستاذة شريفة الزهراني على الجهود المبذولة والمشاركات المستمرة من القسم النسائي.

فيما عبرت قائدة فريق الروائع التطوعي ومديرة القسم النسائي بمركز حي الشرائع شريفة الزهراني، عن سعادتها لما رأته من تكاتف وتضافر في الجهود لفريق الروائع التطوعي، وقالت إن لكل إنجاز كلمة شكر نقولها، وتكريمًا يستحق ذلك العطاء الذي بذله الفريق طيلة العام، مشيرة إلى أن التكريم يحظى به الفريق نهاية كل عام مكافأة لما يقدمه من خدمات مجتمعية بشتى المجالات لخدمة سكان مكة المكرمة.

وفي الختام، قدمت "الزهراني" الشهادات والدروع التذكارية لشركاء النجاح الذين ساهموا في ارتقاء هذا الفريق وإبراز جهوده.

شاهد.. احتفال فريـق الروائع التطوعي بمكة وختام مبادرة

شاهد.. احتفال فريـق الروائع التطوعي بمكة وختام مبادرة

شاهد.. احتفال فريـق الروائع التطوعي بمكة وختام مبادرة

شاهد.. احتفال فريـق الروائع التطوعي بمكة وختام مبادرة

شاهد.. احتفال فريـق الروائع التطوعي بمكة وختام مبادرة

فريق الروائع التطوعي جمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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