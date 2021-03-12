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الرئيس وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير بمناسبة احتفالات يوم الشهيد

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الرئيس وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير بمناسبة احتفالات يوم الشهيد الرئيس وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير بمناسبة احتفالات يوم الشهيد

مصراوي Masrawy

03:02 م الجمعة 12 مارس 2021

كتب - أحمد مسعد:

أدى الرئيس عبد الفتاح ، صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، تزامنا مع احتفالات والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود وطلبة الكليات والمعاهد العسكري.

وألقى الشيخ خالد الجندي من علماء الأزهر الشريف خطبة الجمعة أكد خلالها فضل الشهادة في سبيل الله، وأن الله تعالى إختص الشهداء بأعظم المنازل وأعلاها، وأشار إلى أن إحياء ذكرى يوم الشهيد يذكرنا بأنبل البشر بعد الأنبياء والرسل وهم الشهداء، وأنهم استحقوا أن يكونوا وساماً على صدر الوطن خالدين في ذاكرته وفي قلوب أبنائه أبدا، وذلك لأنهم بذلوا دمائهم الغالية فداء لدينهم وأرضهم.

وأوضح أن الإسلام رفع من قدر المرابطين في سبيل الله لصون مقدرات الوطن، وردع كل من تسول له نفسه بالإعتداء على الوطن، مشيرا إلى ثناء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على العين الساهرة للحراسة في سبيل الله إذا يقول : " عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله.

واختتم الشيخ خالد الجندي خطبته بالدعاء للشهداء وأن يسكنهم الله الجنة مع الأبرار وأن يخلفهم خيرا في أهليهم واولادهم وان يدم الله علينا نعمة الامن والامان وان يحفظ الله مصر وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء.

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