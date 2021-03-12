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القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة يوم الشهيد

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القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة يوم الشهيد القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة يوم الشهيد

مصراوي Masrawy

02:52 م الجمعة 12 مارس 2021

كتب - أحمد مسعد :

افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فعاليات المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والذى يستمر حتى 20 مارس الجارى بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر .

يضم المعرض منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأجهزة التعوضية .

يأتى المعرض ضمن الأنشطة التى تقدمها الجمعية لرعاية أعضائها من المحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية وإكتشاف مواهبهم ومهاراتهم المختلفة والمشاركة فى تسويق منتجاتهم .

حضر الاإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية .

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