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"الصحة": نحث الجميع على المبادرة للحصول على اللقاح وجميع اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة

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"الصحة": نحث الجميع على المبادرة للحصول على اللقاح وجميع اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة "الصحة": نحث الجميع على المبادرة للحصول على اللقاح وجميع اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة

حثت "الصحة" الجميع، على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة، والتسجيل من خلال تطبيق "صحتي"، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

وفي السياق نفسه، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ تضمنت تسجيل (360) حالة مؤكّدة، وتعافي (367) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2935)؛ منها (542) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (381708) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (372217) حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد تمّ تسجيل عدد(5) حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6556) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، فيما تمّ إجراء (51656) فحصاً مخبرياً جديداً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).وزارة الصحة لقاح كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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