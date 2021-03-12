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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحاجة زينب التي تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر، والتي وافتها المنية صباح اليوم.

وقال الرئيس في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة: "أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق "تحيا مصر".

وتابع الرئيس السيسي": رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية، وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر في التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها".

وتوفيت صباح اليوم الجمعة الحاجة زينب مصطفى مسعد الملاح، والشهيرة بـ"الحاجة زينب" عن عمر يناهز الـ98 عامًا ابنة قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتي تبرعت بقرطها لصندوق تحيا مصر عام ٢٠١٤، واستقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي.