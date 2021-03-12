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صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة

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صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم

صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة

صدرت اليوم أوامر ملكية كريمة فيما يلي نصوصها:

الرقم : أ / 408

التاريخ : 28 / 7 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى الدكتور / محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه.

ثانياً : يكلف الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعودخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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