صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة

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بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم

صدرت اليوم أوامر ملكية كريمة فيما يلي نصوصها:

الرقم : أ / 408

التاريخ : 28 / 7 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى الدكتور / محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه.

ثانياً : يكلف الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعودخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز