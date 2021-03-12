أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هجوم مباغت للجيش اليمني.. وتقدم يزلزل صفوف الحوثي في "حجة"

Print
هجوم مباغت للجيش اليمني.. وتقدم يزلزل صفوف الحوثي في "حجة" هجوم مباغت للجيش اليمني.. وتقدم يزلزل صفوف الحوثي في "حجة"
متحدث القوات المسلحة: توقف تهريب الأسلحة مرهون بتحرير الحديدة

هجوم مباغت للجيش اليمني.. وتقدم يزلزل صفوف الحوثي في

يشهد الخط الدولي الرابط بين حجة والحديدة معارك تهدف إلى السيطرة عليه، فيما أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن تهريب الأسلحة للحوثي لن يتوقف إلا بعد تحرير "الحديدة" بالكامل.

من ناحيته، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي؛ من مأرب: هناك تقدم كبير لقواتنا في حجة بعد هجوم مباغت بدأ مساء أمس.

وأضاف: الأيام المقبلة ستكون حاسمة في معاركنا ضد الحوثيين، كما أن تهريب الأسلحة للحوثيين لن يتوقف إلا بتحرير الحديدة بالكامل.

وأردف "مجلي": عجلة التحرير والانتصار عادت إلى الدوران، والجيش اليمني بدأ في معارك حاسمة لاستعادة محافظات يمنية من بينها تعز وحجة.

واختتم بالتأكيد على أن ميليشيا الحوثي منهارة بالكامل، ولم تعد لها حاضنة شعبية على الأرض.هجوم مباغت للجيش اليمني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

شبكة عيون الإخبارية