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بتعاملات 14 مليون جنيه.. ضبط عاطلين اشتركا في تجميع مدخرات المصريين بالخارج

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بتعاملات 14 مليون جنيه.. ضبط عاطلين اشتركا في تجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات 14 مليون جنيه.. ضبط عاطلين اشتركا في تجميع مدخرات المصريين بالخارج

مصراوي Masrawy

01:08 م الجمعة 12 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على عاطل اشترك مع نجل عمه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات 14 مليون جنيه في المنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (حاصل على معهد فني تجاري – نجل عمه" يعمل بإحدى الدول الأجنبية" ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثاني الذي يقوم بإرسالها للأول مع السائقين القادمين للبلاد ، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها عن طريق حوالات بريدية لذوي العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثاني، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (14,000,000) أربعة عشر مليون جنية مصري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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