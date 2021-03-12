الرئيس الألماني يدين "فضيحة الكمامات" المتورط فيها نواب

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فرانكفورت - (د ب أ):

أدان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير فضيحة التربح من صفقات الكمامات التي تورط فيها نواب برلمانيون ينتمون للتحالف المسيحي.

وقال شتاينماير في خطاب خلال مؤتمر رقمي لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية، اليوم الجمعة، إن حالات الإثراء الشخصي التي تم الكشف عنها لا تستحق الغضب فحسب - "إنها سم للديمقراطية".

وأكد شتاينماير أن الأمر يتعلق بأكثر من مجرد سوء سلوك فردي، وقال: "الأمر لا يتعلق فقط بالثقة في نزاهة الأفراد - إنه يتعلق بالثقة في نزاهة الدولة ومؤسساتها"، داعيا جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، "من أجل الديمقراطية"، إلى "الكشف على وجه السرعة وعلى نحو موثوق عما إذا كانت هناك حالات أخرى".

وذكر الرئيس أنه ليس من وظيفته إجراء تقييم قانوني، مضيفا في المقابل أن من مهامه الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالمسائل القانونية، وقال: "أي شخص يسيء استخدام تفويضه عمدا من أجل إثراء نفسه شخصيا لا يضر فقط بالآخرين الذين يقومون بعملهم الديمقراطي بصدق. هذا يضر بالديمقراطية! أي شخص يقوم بذلك ببساطة ليس له عمل في البرلمان".