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تركيا تلحق ضربات موجعة بالإرهاب في منطقة "نبع السلام" السورية

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تركيا تلحق ضربات موجعة بالإرهاب في منطقة "نبع السلام" السورية تركيا تلحق ضربات موجعة بالإرهاب في منطقة "نبع السلام" السورية

جي بي سي نيوز :- ألحقت تركيا ضربات موجعة بأوكار الإرهاب خلال عام 2020، في منطقتي تل أبيض ورأس العين المحررتين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي عبر عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة التركية (جنوب) الثلاثاء، أن القوات التركية تمكنت من قتل 4 إرهابيين وتحييد 711، ومنع تنفيذ 71 عملية إرهابية لتنظيم "بي كاكا/ ي ب ك" خلال 2020 في منطقة نبع السلام.

وأضافت أن الجهود التي بذلت واستمرت دون انقطاع لإعادة الحياة إلى طبيعتها في الشمال السوري، آتت ثمارها بتوفير الأمن والاستقرار فيها.

وأشارت إلى تحقيق تطورات في مجالات عديدة لاسيما في مجال التعليم والصحة والنقل والزراعة والتجارة وخدمات البلدية.

ولفتت إلى إنشاء قوات إنفاذ القانون المحلية التي تتلقى خدمات استشارية من قبل مديرية أمن الولاية، مؤكدة مواصلة القوات المسلحة التركية أنشطتها دون انقطاع في منع تسلل الإرهابيين لمنطقة نبع السلام.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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