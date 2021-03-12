أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يحث الأطراف الليبية على ضمان نقل السلطة للحكومة الجديدة

Print
الاتحاد الأوروبي يحث الأطراف الليبية على ضمان نقل السلطة للحكومة الجديدة الاتحاد الأوروبي يحث الأطراف الليبية على ضمان نقل السلطة للحكومة الجديدة

مصراوي Masrawy

01:08 م الجمعة 12 مارس 2021

بروكسل - أ ش أ

حث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الليبية على ضمان نقل السلطة في الوقت المناسب وبشكل سلس إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان نقلته بوابة الوسط أن هذه فرصة تاريخية لليبيين للاصطفاف في جهد مشترك لإعادة بناء بلدهم آمنا ومستقرا وموحدا واستعادة السيادة الوطنية الليبية".

وأعرب الاتحاد ودوله الأعضاء عن الترحيب بإقرار مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد محمد الدبيبة مثمنين جهود جميع المعنيين في الالتقاء بروح الوحدة الوطنية والتصالح.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية