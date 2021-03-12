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"جود حائل" تتيح 200 فرصة اليوم لـ "صلاة آمنة 39"

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"جود حائل" تتيح 200 فرصة اليوم لـ "صلاة آمنة 39" "جود حائل" تتيح 200 فرصة اليوم لـ "صلاة آمنة 39"
جهود تطوعية تهدف للتوعية بإجراءات مكافحة الوباء

أتاحت جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود"، اليوم الجمعة، أكثر من 200 فرصة في مبادرة "صلاة آمنة 39" التطوعية، التي تنظّمها الجمعية منذ السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، وذلك بعد رفع الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس "كورونا" في رجب 1441هـ.

وتأتي مساهمة الجمعية، وعلى مدى الـ 38 أسبوعاً الماضية، بتوعية المصلين في أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، وأهمية تطبيق الجميع البروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة للحد من انتشار .

وتمثل دور المتطوعين في مبادرة "صلاة آمنة" التطوعية، في توعية المصلين بضرورة الالتزام بالاحتياطات الوقائية من الالتزام بالتباعد الجسدي، واستخدام السجادة الخاصة، ولبس الكمامة، وعدم تكدس المصلين في أثناء الدخول والخروج من الجوامع أو المساجد المؤقتة لأداء صلاة الجُمعة.

ويقوم المتطوعون بتوضيح التعليمات الصادرة بهذا الشأن لفئات المجتمع التي يُفضّل بقاؤها بالمنزل، مثل كبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، والأطفال دون عمر الـ 15 عاماً.

وتتضمن الجهود توضيح أهمية الوضوء في المنزل، وليس في دورات المياه المُلحقة بالمساجد، لمَن يقوم بالوضوء في دورات المياه تلك، كما يقوم المتطوع بتوجيه المصلين عند الخروج والذين يقومون بالمصافحة أو العناق، بأهمية تأجيل ذلك حتى زوال الوباء.

جديرٌ بالذكر أن التسجيل في المبادرة متاحٌ ومستمرٌ من خلال منصة العمل التطوعي على الرابط:

https://nvg.gov.sa/Opportunities/Details/6815fd69-0e28-4ec3-1001-08d8e46bcc94

يُذكر أن المبادرة تخدم يوم الجمعة أكثر من 200 جامع ومسجد داخل المملكة في مناطق عدة.جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع منطقة حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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