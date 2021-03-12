اعتقال صحفي من وكالة الأنباء الألمانية في ميانمار

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مصراوي Masrawy

تاونجي (ميانمار) - (د ب أ):

اعتقلت قوات الأمن في ميانمار صحفيا بولنديا يعمل لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ميانمار.

وذكرت بوابة "ميانمار ميكس" الإخبارية ووكالة "كيت تيت ميديا" للأنباء ومستخدمون عديدون لمواقع التواصل الاجتماعي أنه جرى اعتقال الصحفي روبرت بوتشاجا من قبل جنود في مدينة تاونجي، عاصمة ولاية شان.

وكتب مراسل من "كيت تيت ميديا" على "فيسبوك" أن الصحفي البولندي /30 عاما/ تعرض للضرب والإصابة خلال عملية اعتقاله.

وأظهرت صور كيف أحاط رجال يرتدون الزي العسكري ببوتشاجا وهو يعقد يديه فوق رأسه ليحمي نفسه.

وليس لدى وكالة الأنباء الألمانية حاليا اتصال مع بوتشاجا.