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"الشؤون الإسلامية" تُغلق 6 مساجد مؤقتاً

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"الشؤون الإسلامية" تُغلق 6 مساجد مؤقتاً "الشؤون الإسلامية" تُغلق 6 مساجد مؤقتاً
في منطقتيْن بعد ثبوت 6 حالات "كورونا"

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، ستة مساجد مؤقتاً، في منطقتين بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبذلك، وصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 33 يوماً 269 مسجداً؛ تم فتح 253 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة، هي: ثلاثة في منطقة الرياض؛ تمّ رصد ثلاث حالات بها، وثلاثة مساجد بمنطقة الحدود الشمالية؛ تمّ رصد ثلاث حالات بها.

وأشارت إلى إعادة فتح 9 مساجد؛ أربعة منها بمنطقة الرياض، ومسجدان بمنطقة مكة المكرّمة، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ونوّهت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، بوعي المصلين ومنسوبي المساجد وحرصهم على تطبيق التعليمات كافة الخاصة بالإجراءات الاحترازية في بيوت الله، كما دعت الجميع في حال وجود أي ملاحظات أو تقصير أو تراخٍ في تطبيق الإجراءات الوقائية بالمساجد، إلى الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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