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رئيسة حماية المستهلك في : المتعافون من كورونا لن يُصابوا بالسلالة البريطانية

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رئيسة حماية المستهلك في روسيا: المتعافون من كورونا لن يُصابوا بالسلالة البريطانية رئيسة حماية المستهلك في : المتعافون من كورونا لن يُصابوا بالسلالة البريطانية

رئيسة حماية المستهلك في روسيا: المتعافون من كورونا لن يُصابوا بالسلالة البريطانية

أكّدت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك آنا بوبوفا؛ أن الذين أُصيبوا بكوفيد-19 أو مَن تلقوا اللقاح المضاد له، لن يصابوا بطفرته البريطانية، طبقاً لوكالة "تاس".

وقالت بوبوفا؛ إن "الأشخاص الذين أُصيبوا بالسلالة المنتشرة بشكل أساسي في ، لا يمكن أن يصابوا بالطفرة البريطانية".

وأضافت أن "الأشخاص الذين تلقوا أياً من اللقاحيْن الروسيَّيْن لا يمكن أن يصابوا بالمرض لأن الأجسام المضادة المتشكّلة في دمائهم تقوم بتحييد السلالة التقليدية والطفرة البريطانية على حد سواء".

وأشارت بوبوفا؛ إلى أن هيئتها تجري فحوصاً أكثر دقة للأشخاص الذين خالطوا مصابين بطفرات الفيروس لمنع انتشارها.رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية آنا بوبوفا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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