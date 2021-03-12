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زلزال بقوة 5 درجات يضرب سواحل جزيرة كامتشاتكا الروسية

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زلزال بقوة 5 درجات يضرب سواحل جزيرة كامتشاتكا الروسية زلزال بقوة 5 درجات يضرب سواحل جزيرة كامتشاتكا الروسية
لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

زلزال بقوة 5 درجات يضرب سواحل جزيرة كامتشاتكا الروسية

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي اليوم.

وذكر فرع الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا، في بيان، أن الزلزال وقع ليل الجمعة بالتوقيت المحلي، وكان مركزه قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا، وعلى عُمق 43 كيلو متراً وعلى بُعد 99 كيلو متراً من بلدة أست-كامتشاتسك، ولم ترد أنباءٌ فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال.

يُذكر أن شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية تقع فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً كبيراً.زلزال جزيرة كامتشاتكا الروسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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