السيطرة على حريق بأحد عقارات العتبة دون خسائر بشرية

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مصراوي Masrawy

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار رقم ٣ ميدان العتبة (مول عبدالشافى) بحي الموسكي الذي نشب به حريق صباح اليوم لبيان مدى تأثره من الحريق.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب الحريق بالعقار وعلى الفور انتقل مسئولو الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحي لمكان الحادث.

تبين أن الحريق نشب بالدور الثاني والثالث بالعقار المكون من أرضي + ٣ أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية بسبب ماس كهربائي والدور الثاني والثالث عبارة عن محلات ومخازن إكسسوار موبايلات وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق دون إصابات أو وفيات.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.​