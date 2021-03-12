ضحايا كورونا.. 650 وفاة بالمكسيك و252 بألمانيا و117 بالهند و33 ببلجيكا

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في 4 دول خلال 24 ساعة

سجّلت وزارة الصحة المكسيكية، أمس، 6470 إصابة جديدة بفيروس كورونا و654 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و151 ألفاً و28 حالة والوفيات إلى 193142.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكّدة.

ألمانيا

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 12834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و252 وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.545.781 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 73062 حالة وفاة.

الهند

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 23285 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و117 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 11.308.846 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 158306 حالات وفاة.

بلجيكا

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3503 إصابات مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و23 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 798108 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22370 حالة وفاة.