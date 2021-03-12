في انتظار "لحظة التفجير".. استعدادات وتشديدات أمينة بمحيط عقار الدائري المحترق

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مصراوي Masrawy



كتب- صابر المحلاوي:

فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة كردونا أمنيا، بمحيط عقار فيصل المحترق تمهيدًا لتفجيره، اليوم الجمعة.

وقامت قوات الأمن بإخلاء عدد من العقارات المجاورة، تحسبا لوقوع أي أخطاء أثناء عمليات التفجير، فيما قام حي كرداسة الأيام الماضية بإزالة جدران 6 طوابق من المبني، مع انتشار أمني مكثف وسط سيولة مرورية على الطريق الدائري.

وقامت الإدارة العامة للمرور بتسيير الحركة عن طريق مواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، تزامناً مع تنفيذ قرار إزالة العقار الكائن غرب الطريق الدائري بمنطقة كفر طهرمس بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وذلك بأسلوب النسف الحذر، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق الدائري في الاتجاهين لمسافة 500 متر من العقار المشار إليه لتأمين مستخدمي الطريق، وذلك يوم الجمعة من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 4 مساءً، ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

تحويل القادم من أعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي على الطريق الدائري (القوس الغربي) والمتجه إلى وصلة المريوطية، لاستخدام محور صفط اللبن في اتجاه جامعة القاهرة أو في اتجاه شارع فيصل وميدان الجيزة وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.

تحويل القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات على الطريق الدائري (القوس الغربي) إلى محور وصلة المريوطية اتجاه كوبرى المنيب أعلى النيل ومناطق القاهرة وعدم الاستكمال اتجاه مناطق العقار على القوس الغربي.

تحويل القادم من مناطق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب)، والمتجه إلى محور وصلة المريوطية فى اتجاه الطريق الزراعي لاستخدام وصلة المريوطية في اتجاه أعلى القوس الغربي اتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي.

تم التنسيق مع إدارة مرور الجيزة لإحكام منازل محور صفط اللبن على الطريق الدائري المؤدية إلى مناطق العقار وإرشاد المركبات باستكمال السير بمحور صفط اللبن والاتجاه يميناً إلى الطريق الدائري (القوس الغربي) اتجاه محور 26 يوليو وأعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي.

هذا ويتم استخدام الطرق البديلة على النحو التالي:

القادم من مناطق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب) ويرغب في التوجه إلى طريق الإسكندرية الزراعي يتم الصعود وصلة المريوطية في اتجاه أعلى القوس الغربي اتجاه منزل طريق الإسكندرية الصحراوي منزل 4,5 اتجاه الإسكندرية، ثم الصعود مطلع محور 26 يوليو، اتجاه ميدان لبنان ثم الصعود إلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي.

القادم من مناطق الطريق الصحراوي وطريق الواحات ويرغب في التوجه إلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي يستخدم الطريق الدائري (القوس الغربي) يميناً اتجاه وصلة المريوطية واستكمال أعلى الطريق الدائري اتجاه أعلى المنيب وحتى نفق السلام واتجاه طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي.

القادم من الطريق الدائري من أعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي ومن أعلى محور 26 يوليو ويرغب في التوجه لمناطق الجيزة يتم استخدام محور صفط اللبن في اتجاه ميدان الجيزة وشارع فيصل واتجاه جامعة القاهرة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات لضمان أمن وسلامة المواطنين.