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لمضاعفة الكمية.. ضبط عنصرين إجراميين لاعادة تدوير مخدر الحشيش بالجيزة

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لمضاعفة الكمية.. ضبط عنصرين إجراميين لاعادة تدوير مخدر الحشيش بالجيزة لمضاعفة الكمية.. ضبط عنصرين إجراميين لاعادة تدوير مخدر الحشيش بالجيزة

مصراوي Masrawy

12:02 م الجمعة 12 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض عنصرين إجراميين لقيامهما بإعادة تدوير مخدر الحشيش ومضاعفته بالجيزة بحوزتهما 132 طربة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني ، الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق 6 أكتوبر بالجيزة بالاتجار بمخدر الحشيش ومحاولتهما إعادة خلط وتدوير ذلك المخدر لمضاعفة كمياته متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بدائرة القسم ، وضبط بحوزتهما 132 طربة من مخدر الحشيش – كمية لعجينة مخدر الحشيش – كمية لبودر الحشيش الصناعي – كمية من الأقراص المخدرة – عبوات ريفوتريل "نقاط" – كمية من أدوات الخاصة بالخلط والتدوير - مبلغ مالي - 3 هاتف محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار والأدوات لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار، والسيارة والهواتف المحمولة للنقل والترويج وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,200,000 مليون جنيه تقريبا.

جرى تحرير الحضر اللازم وتولت النياية التحقيق.

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