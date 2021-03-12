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كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجّل 75412 إصابة و2233 وفاة خلال 24 ساعة

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كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجّل 75412 إصابة و2233 وفاة خلال 24 ساعة كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجّل 75412 إصابة و2233 وفاة خلال 24 ساعة
488 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و9 حالات بالصين

كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجّل 75412 إصابة و2233 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، تسجيلها 75412 إصابة جديدة و2233 وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة سجّلت البرازيل حتى الآن 11 مليوناً و277 ألفاً و717 شخصاً منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 272 ألفاً و889 شخصاً، في ثالث أكبر انتشار للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند.

كوريا الجنوبية

أعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 94686 إصابة.

كما جرى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بكورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 1662 حالة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل البر الرئيس 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس.

وقالت اللجنة، في بيان، إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 90027 حالات، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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