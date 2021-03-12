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اليابان تتسلم 100 مليون جرعة من لقاح فايزر بحلول يونيو المقبل

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اليابان تتسلم 100 مليون جرعة من لقاح فايزر بحلول يونيو المقبل اليابان تتسلم 100 مليون جرعة من لقاح فايزر بحلول يونيو المقبل

مصراوي Masrawy

12:03 م الجمعة 12 مارس 2021

طوكيو - أ ش أ

أعلن الوزير الياباني المسؤول عن جهود التطعيم ضد تارو كونو، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تحصل اليابان على 100 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا خلال مايو ويونيو المقبلين، أي ما يكفي نحو نصف عدد المواطنين.

وقال كونو - خلال مؤتمر صحفي، حسبما أوردت صحيفة (ماينيتشي) اليابانية - أن الشحنات التي ستصل من مصنع فايزر في بلجيكا تتطلب موافقة بموجب نظام الاتحاد الأوروبي للرقابة على الصادرات.

وأوضح أنه عقب إجراء مفاوضات مع شركة فايزر الأمريكية، فمن المقرر أن تتسلم اليابان نحو 8ر1 مليون أمبولة من اللقاح والتي يمكن أن تنتج نحو 7ر10 مليون جرعة أسبوعيا خلال شهر مايو، على أن يصل مزيد من الشحنات خلال شهر يونيو.

وأشار كونو إلى أن 181 ألفا و184 شخصا حصلوا على جرعة من اللقاح في اليابان.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاح الذي طورته شركة فايزرالأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، وهو اللقاح الوحيد الذي وافقت عليه وزارة الصحة اليابانية حتى الآن، يتكون من جرعتين أي أن 100 مليون جرعة ستكون كافية لتطعيم 50 مليون شخص.

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مصراوي Masrawy

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