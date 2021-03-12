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روما - أ ش أ

أكد نائب رئيس اللجنة التنفيذية والمدير العلمي لشركة جونسون آند جونسون بول ستوفيلز، فعالية لقاح الشركة المضاد لوباء كورونا، الذي أجازته وكالة الأدوية الأوروبية ضد كل متحورات الفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن ستوفيلز قوله، إنه تم اختبار لقاح جونسون في جنوب إفريقيا وأثبت فعاليته ضد السلالة المتحورة، بجرعة واحدة يوفر حماية كبيرة للناس من الحالات الخطرة وتفادي نقلهم إلى المستشفيات، معلنا عن دراسات جارية فى الوقت الحالي لمفعول الجرعة المزدوجة.

وأوضح أنه يمكن أن تسبب الجرعة الأولى من اللقاح ألما في موقع الحقن وحمى على مدار الـ24 ساعة المقبلة، وهى عواقب طبيعية ودليل على تنشيط جهاز المناعة.