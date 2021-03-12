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شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي (بث مباشر)

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شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي (بث مباشر) شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي (بث مباشر)

مصراوي Masrawy

11:56 ص الجمعة 12 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي.

ويتلو قرآن الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، الشيخ أحمد تميم المراغي.

كان الرئيس عبد الفتاح ، حضر الندوة التثقيفية الـ 33 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة، الثلاثاء الماضي.

تأتى الندوة التثقيفية، فى إطار احتفالات والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:

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