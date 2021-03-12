باكستان تحظر مرة أخرى تطبيق "تيك توك"

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مصراوي Masrawy

إسلام آباد - (د ب أ):

حظرت باكستان تطبيق "تيك توك" لمشاركة مقاطع الفيديو، للمرة الثانية، خلال أقل من عام، بعد أن ذكرت محكمة أن التطبيق الصيني للتواصل الاجتماعي، لم يستجب لأمر سابق لمحتوى معتدل، طبقا للقوانين المحلية.

وذكرت هيئة الاتصالات الباكستانية في بيان، الليلة الماضية أنها أصدرت تعليمات للقائمين على الخدمة "بحظر الوصول على الفور" للتطبيق الذي يحظى بشعبية "في امتثال يحظى بالاحترام لأوامر محكمة بيشاور العليا".

وقال أحد ممثلي الإدعاء ومحام عن الهيئة لوسائل إعلام محلية أن المحكمة قضت بحظر التطبيق بسبب عدم فلترة المواد المبتذلة منه.

وقامت باكستان بإلغاء حظر التطبيق في أكتوبر الماضي بعد أن أكدت إدارة الشركة للسلطات أنها ستعمل على "تخفيف" محتواه وفقا للقوانين المحلية.

كانت الولايات المتحدة قد حظرت في سبتمبر الماضي تطبيق "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين.بعد انتهاء المهلة الممنوحة للشركة المالكة لهما لبيع نشاطاتها في الولايات المتحدة إلى شركات أمريكية.