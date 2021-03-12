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تعد بمنحة بقيمة 1.5 مليار دولار للسودان

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السعودية تعد بمنحة بقيمة 1.5 مليار دولار للسودان تعد بمنحة بقيمة 1.5 مليار دولار للسودان

مصراوي Masrawy

11:13 ص الجمعة 12 مارس 2021

الخرطوم - (د ب أ):

أعربت عن التزامها بتقديم مليار وخمسمئة مليون دولار أمريكي كمنحة وجزء من المساعدات الاقتصادية التي كانت قد أقرتها للسودان في العام 2019، طبقا لما ذكرته وكالة السودان للأنباء "سونا" أمس الخميس.

كان رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك قد زار السعودية على رأس وفد عالي المستوى خلال هذا الأسبوع لمناقشة ترقية العلاقات السودانية السعودية.

يشار إلى أن السعودية والإمارات قد إلتزمتا بتوفير ثلاثة مليار دولار أمريكي في أبريل 2019 بعد الاطاحة بنظام عمر البشير بعد احتجاجات دامت عدة اشهر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن السودان حصل على جزء من هذا الدعم في السابق .

وذكر مسؤولون سودانيون أن مبلغ 750 مليون دولار أمريكي من المبلغ كان قد تم إيداعها في حساب السودانية متضمنة 500 مليون دولار أمريكي أودعت في البنك المركزي وسوف تخصص للمساعدة في حل أزمة القمح والدواء والبترول وبعض السلع الأخرى.

وبحسب بلومبرج، خفض البنك المركزي السوداني قيمة العملة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني بشدة .

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