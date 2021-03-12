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القوى العاملة: صرف 965 ألف جنيه لـ 1911 عامل غير منتظم بجنوب سيناء

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القوى العاملة: صرف 965 ألف جنيه لـ 1911 عامل غير منتظم بجنوب سيناء القوى العاملة: صرف 965 ألف جنيه لـ 1911 عامل غير منتظم بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

11:42 ص الجمعة 12 مارس 2021

كتب - يوسف عفيفي:
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 235 شاباً، منهم 3 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 826 شابأً.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن وزير القوى العاملة تلقى تقريراً من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر فبراير الماضي، وقامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، منها 2000 جنيه لعامل منحة مولود جديد، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه ،و2000 جنيه عملية جراحية صغرى لعامل، و 5 آلاف جنيه عملية كبرى لعامل آخر، وتم صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 1907 عمال بإجمالى مبلغ 953 ألفاً و500 جنيه، فضلاً عن تسجيل 80 عاملاً جديداً على المنظومة.

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 52 ترخيص أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 208 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقى 38 شكوى عمالية وتم تسوية 12 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 9 شكاوى، و 18 شكوى ما زالت تحت البحث.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 35 منشأة، وإعادة التفتيش على 92 منشأة، وأسفر عن تحرير 23 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوة للتوعية وإجراء 43 قياس وبحث 4 شكاوى.

وقال إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .

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