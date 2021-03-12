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ضبط مصنعين لإنتاج الولاعات مجهولة المصدر في المنوفية

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ضبط مصنعين لإنتاج الولاعات مجهولة المصدر في المنوفية ضبط مصنعين لإنتاج الولاعات مجهولة المصدر في المنوفية

مصراوي Masrawy

11:54 ص الجمعة 12 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

داهمت مباحث بالمنوفية، مصنعين لإنتاج الولاعات مجهولة المصدر والعثور على أطنان من المواد الخام.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية قيام (صاحب مصنعين لإنتاج الولاعات "يحملان علامة تجارية وهمية غير مسجلة وبدون ترخيص" كائنين بدائرة مركز شرطة السادات) بإدارة المصنعين دون تراخيص من الجهات المختصة وتجميع كميات كبيرة من أسطوانات الغاز المحظور الإتجار بها في السوق السوداء لإعادة تعبئتها في ولاعات دون اتباع اشتراطات الأمن والسلامة اللازمة مما يشكل خطورة على المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (كميات كبيرة من أجزاء الولاعات تحت التصنيع- 50 طن من خام البلاستيك- 100 ألف استكير مدون عليه علامة وهمية - 300 ألف ولاعة منتج نهائي مدون عليها علامة وهمية - عدد 100 أسطوانة غاز سعة 25 كيلو جرام – 50 ألف كرتونه فارغة لتعبئة المنتج النهائي.

كما تم ضبط خط إنتاج كامل عبارة عن 11 ماكينة لتصنيع وتغليف المنتج) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط مالك المصنعين.

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