الداخلية تلاحق تجار "الكيف" وتضبط كوكتيل مخدرات بـ 17 مليون جنيه في الجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في جلب وتهريب المواد المخدرة خاصةً عقاري الكبتاجون، الترامادول وبودر "الحشيش الصناعي" ومخدر الآيس والاتجار به داخل البلاد، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف تلك العناصر وأمكن ضبط التالي:-

أثمرت جهود الحملات عن ضبط 30 ألف قرص مخدر لعقار التامول – 8 آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية لبودر الحشيش الصناعي– كمية من مخدر الآيس – كمية من مخدر الحشيش – ميزان حساس – ماكينة عد نقود – مبلغ مالي- 2 هاتف محمول ) بحوزة ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) حال تواجده أسفل مسكنه مستقلاً إحدى السيارات ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (5,330,000 جنيه) خمسة مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه تقريباً .

وضبطت الحملات 22 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 20 ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة) بحوزة ( شخصين ، مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح) حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,370,000 جنيه) اثنان مليون وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً .



كما تم ضبط 70 ألف قرص مخدر لعقار التامول – 60 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية من مخدر الحشيش الصناعي – كمية من مخدر الآيس – ميزان حساس – مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة) بحوزة (3 أشخاص) حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (9,275,000 جنيه) تسعة مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألف جنيه تقريبا.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة واستخدامهم للسيارات والهواتف المحمولة في ترويج تجارتهم على عملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.