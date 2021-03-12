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الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاة عقب خروجها من المدرسة في أسيوط

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الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاة عقب خروجها من المدرسة في أسيوط الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاة عقب خروجها من المدرسة في أسيوط

مصراوي Masrawy

11:44 ص الجمعة 12 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، متضمناً منشور يُفيد تغيب طالبة بالمرحلة الثانوية، عقب خروجها من المدرسة وأدائها الامتحانات.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات بهذا الشأن، وبالتواصل مع والد الفتاة (مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط) قرر بأن نجلته عقب أدائها الامتحان لم توفق في الإجابة فقامت باستقلال قطار للسفر إلى (عمها، مقيم بمحافظة القاهرة) إلا أنها قامت بالنزول في محافظة الإسكندرية عن طريق الخطأ وتواصلت معه وأنه في طريقه لإحضارها والعودة بها للمسكن.

وفي وقت لاحق حضر لمركز شرطة أبنوب والد الفتاة المتغيبة وبرفقته ابنته، وأفاد بمضمون ما سبق ولم يتهم أحد بالتسبب في غيابها.

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