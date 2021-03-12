مقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة برصاص داعش في العراق

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مصراوي Masrawy

بغداد - (د ب أ):

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الجمعة أن 7 أشخاص من عائلة واحدة قتلوا بهجوم مسلح لعناصر داعش على منزل في إحدى المناطق التابعة لمحافظة صلاح الدين /180كم شمالي بغداد/.

وأوضحت المصادر أن عناصر بتنظيم داعش نفذت فجر اليوم جريمة شنيعة بقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة في منطقة البو دور جنوبي مدينة تكريت وإصابة آخر بجروح بحالة خطرة.

ومازال تنظيم داعش نشطا في العراق رغم الإعلان عن القضاء على التنظيم عسكريا في اواخر عام 2017وسلسلة العمليات العسكرية المتواصلة ضده .