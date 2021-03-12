أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مصدر بالصحة يكشف نتيجة تحليل 291 عينة لاكتشاف سلالة كورونا "الإنجليزية"

Print
مصدر بالصحة يكشف نتيجة تحليل 291 عينة لاكتشاف سلالة كورونا "الإنجليزية" مصدر بالصحة يكشف نتيجة تحليل 291 عينة لاكتشاف سلالة كورونا "الإنجليزية"

مصراوي Masrawy

10:48 ص الجمعة 12 مارس 2021

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن إجراء 291 تحليلا لمعرفة مدى وصول سلالة كورونا الجديدة إلى .

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إن المعامل المركزية بالوزارة عكفت خلال الفترة الماضية على إجراء 291 تحليل تسلسل جيني، والتي جاءت نتيجتها "سلبية" للسلالات التي ظهرت في جنوب أفريقيا وإنجلترا.

وأكد المصدر أن الوزارة لا تزال مستمرة في إجراء تحاليل التسلسل الجيني لاكتشاف اي تغيرت قد تستجد على سلالة الموجودة في مصر.

وأوضح أن اللجنة العلمية لم ترصد تغيرا في أعراض الإصابة بكوفيد-19 على المصابين خلال الأسابيع الماضية.

وبختام العام الماضي، أوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه لا يوجد دليل علمي يفيد بأي آثار للتغير الجيني الجديد على معدل الإصابة أو شدتها، أو انتشار الفيروس، وتم الاتفاق على أن تقوم مصر بإجراء أبحاث لدراسة التغير الجيني المتعلق بالمتغير الجديد أو أي تغيرات أخرى للفيروس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 20 شخصًا بقسم شرطة شبرا بفيروس كورونا

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 20 شخصًا بقسم شرطة شبرا بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية